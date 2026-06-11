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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılayın 158. kuruluş yıl dönümü mesajı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Türk Kızılayı#İnsani Yardım
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Türk Kızılayın 158. kuruluş yıl dönümü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 11:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır." ifadesini kullandı.

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Erdoğan, Türk Kızılayın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü olan Türk Kızılayın özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın saygın kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır. Bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılayın barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletimizin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum."

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#Recep Tayyip Erdoğan#Türk Kızılayı#İnsani Yardım

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