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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Kızılay’ı mesajı: Türkiye'nin yüz akı oldu

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türk Kızılay#Uluslararası Yardım
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Kızılay’ı mesajı: Türkiyenin yüz akı oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 09:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'ın 157'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Türk Kızılay, gerek tarihi gerekse hizmetleriyle kıvanç kaynağımız olan köklü bir iyilik ordusudur" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'ın 157'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, milletin medarıiftiharı Türk Kızılay'ın bundan tam 157 yıl önce 'Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti' adıyla kurulduğunu belirterek, "Yoklukların ve yoksullukların olduğu bir dönemde Kızılay, milletimizin canıyla, kanıyla, dişi ve tırnağıyla inşa ettiği istiklal ve istikbal yolunun kilit taşlarından biri olmuştur. Türk Kızılay, geniş bir yelpazede çok kıymetli çalışmalar yürüten bir müessese haline gelmiştir. Bugün Türk Kızılay, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, gençlikle ilgili çalışmalar, sosyal projeler ve eğitim faaliyetleri ile toplumumuzun her kesimine ulaşmaktadır. Özverili çalışmalarıyla gönüllüler, Kızılay'ın misyonunu gerçekleştirmekte ve tüm dünyadaki insanlara umut olmaktadır. Türk Kızılay, gerek tarihi gerekse hizmetleriyle kıvanç kaynağımız olan köklü bir iyilik ordusudur" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Kızılay’ı mesajı: Türkiyenin yüz akı oldu

'TÜRKİYE'NİN YÜZ AKI'

Erdoğan, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin yüz akı Türk Kızılay, sadece sınırlarımız içinde değil, tüm kriz bölgelerinde de faaliyet göstermektedir. Filistin'de, Suriye'de, Somali'de, Afganistan'da, Bosna'da, Irak'ta ve daha pek çok yerde savaştan etkilenen insanların imdadına yetişmektedir. Ülkemizin desteğine ihtiyaç duyulan her yerde; salgınlarda, doğal afetlerde, mahrumiyet bölgelerinde en önde koşmaktadır. Mültecilerin, yoksulların, gariplerin ve mağdurların hayatlarına dokunmaktadır.”

“TÜRK KIZILAY'I TÜM İMKANLARIYLA UMUT IŞIĞI OLMUŞTUR

 Erdoğan’ın mesajı şöyle devam etti: “Ne zaman gözler Hilal-i Ahmer’i arasa, Türk Kızılay tüm imkanlarıyla onlara umut ışığı olmuştur. Çalışanından gönüllüsüne, bağışçısından hayırseverine, bu hilali ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafında gururla dalgalandıran tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimizin bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye devam edeceği inancıyla, Türk Kızılay’ının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm gönüllülerini ve çalışanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türk Kızılay#Uluslararası Yardım

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