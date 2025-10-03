×
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Devletleri İş Birliği Günü mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Türk Devletleri İş Birliği Günü#Nahçivan Anlaşması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 16:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri İş Birliği Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Dilde, fikirde, işte birlik şiarımızın en önemli simgelerinden biri olan Türk Devletleri Teşkilatımızın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması’nın 16’ncı yıl dönümü ile ortak anma günümüz Türk Devletleri İş Birliği Günü’nü tebrik ediyorum.

Kadim tarihî birikimimizle yükselen bu anlamlı günün birlik ve dayanışma ruhumuzu güçlendirmesine ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda gelişimine katkı sağlamasını temenni ediyorum.

Ortak geleceğimiz parlak, iş birliğimiz daim olsun.

