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AA
Haber Giriş: 17.04.2020 - 14:43,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal için anma mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal için anma mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, ülkeye ivme kazandıran icraatları, demokratikleşme ve kalkınma sürecinde iz bırakan hizmetleriyle her zaman saygıyla ve hayırla yad edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın vefatının 27. yılı sebebiyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Mümtaz devlet adamı ve siyasetçi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ülkemize ivme kazandıran icraatları, demokratikleşme ve kalkınma sürecinde iz bırakan hizmetleriyle her zaman saygıyla ve hayırla yad edilecektir.

Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi sürecinde büyük rol oynayan, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a vefatının yıl dönümünde Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kendisini saygıyla anıyorum."

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