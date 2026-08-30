Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TSK Günü mesajı: 2 bin 235 yıllık şanlı mazisiyle milletimizin göz bebeği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Türk ordusunun köklü tarihine vurgu yaptı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada paylaştığı mesajında, “2.235 yıllık şanlı mazisiyle ülkemizin gururu, milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm kahraman mensuplarının 30 Ağustos Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü tebrik ediyorum. Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, selamlarımı iletiyorum.” ifadelerine yer verdi.