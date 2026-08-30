×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TSK Günü mesajı: 2 bin 235 yıllık şanlı mazisiyle milletimizin göz bebeği

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TSK Günü#30 Ağustos Zaferi
Cumhurbaşkanı Erdoğandan TSK Günü mesajı: 2 bin 235 yıllık şanlı mazisiyle milletimizin göz bebeği
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 12:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Türk ordusunun köklü tarihine vurgu yaptı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada paylaştığı mesajında, “2.235 yıllık şanlı mazisiyle ülkemizin gururu, milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm kahraman mensuplarının 30 Ağustos Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü tebrik ediyorum. Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, selamlarımı iletiyorum.” ifadelerine yer verdi.

Gözden Kaçmasın30 Ağustos Zaferinin 104. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 104 yıl önce olduğu gibi menfur planlara müsaade etmiyoruz30 Ağustos Zaferi'nin 104. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 104 yıl önce olduğu gibi menfur planlara müsaade etmiyoruzHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TSK Günü#30 Ağustos Zaferi

BAKMADAN GEÇME!