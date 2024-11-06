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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tebrik

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Trump#ABD
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Trumpa tebrik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 11:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yapılan başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ı tebrik etti. Erdoğan, "Dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum. Daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.

Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum.

Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Trump#ABD

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