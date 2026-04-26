×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun telefonu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 21:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü. Görüşmede, Başkan Trump'a meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haberin Devamı

İletişimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız görüşmede ABD Başkanı Trump’a, Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananları demokrasi ve basın hürriyetine yapılmış menfur bir eylem olarak gördüğünü, yaralanan güvenlik görevlisine de acil şifa dilediğini belirtti.

Trumpa saldırıda savaş oyunu detayı: Şüphelinin tek hedefi Trump değildiTrump'a saldırıda 'savaş oyunu' detayı: Şüphelinin tek hedefi Trump değildi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!