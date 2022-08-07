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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#TOGG#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 15:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçtiği görüntüleri paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde dün TOGG'un en son prototipinin test sürüşünü yaptı.

Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde dün katıldığı "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nin ardından test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili TOGG'un test sürüşünü gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından test sürüşüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bir TOGG hatırası..." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan TOGG paylaşımı

Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TOGG ile hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar da yer alıyor.

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29 EKİM'İ İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün düzenlenen törende ilk Togg için 29 Ekim'i işaret etmişti. Erdoğan "Ülkemizin vizyon projelerinden Togg'u belirlediğimiz takvime uygun şekilde adım adım hayata geçiriyoruz. 29 Ekim'de Togg'un fabrika açılışı ve ilk üretim aracının banttan inme törenini gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde Togg'u yollarda görmeye başlayacağız" demişti.

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#TOGG#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan

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