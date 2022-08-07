Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde dün TOGG'un en son prototipinin test sürüşünü yaptı.
Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde dün katıldığı "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nin ardından test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili TOGG'un test sürüşünü gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından test sürüşüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bir TOGG hatırası..." ifadelerine yer verdi.
29 EKİM'İ İŞARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün düzenlenen törende ilk Togg için 29 Ekim'i işaret etmişti. Erdoğan "Ülkemizin vizyon projelerinden Togg'u belirlediğimiz takvime uygun şekilde adım adım hayata geçiriyoruz. 29 Ekim'de Togg'un fabrika açılışı ve ilk üretim aracının banttan inme törenini gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde Togg'u yollarda görmeye başlayacağız" demişti.