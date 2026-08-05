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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" paylaşımı: Milli birliğimizi perçinleyecek

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Terörsüz Türkiye#Bahçeli
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Terörsüz Türkiye paylaşımı: Milli birliğimizi perçinleyecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 19:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu.

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Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, millî birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Terörsüz Türkiye#Bahçeli

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