Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Ülkemizin önünde yeni bir sayfa açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun (TGSP) düzenlediği 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, zirve dolayısıyla medeniyetin gül bahçesi İstanbul'da katılımcılarla bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.

Erdoğan, bu anlamlı zirveyi düzenleyen TGSP ile buraya üye kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür ettiğini, katılımcıların şahsında ülkenin dört bir yanındaki gençlerin tamamına selamlarını ve sevgilerini gönderdiğini belirterek, "Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı noktalarında kalbini kalbimizle, kaderini kaderimizle, ümidini ümidimizle birleştiren her bir kardeşime muhabbetlerimi iletiyorum. Pek çok alanda başarılarıyla tebarüz eden öncü isimlerin gençlerimizle bir araya geldiği bu programın ülkemiz, milletimiz, bilhassa da aydınlık yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Platformu gençlerin aile algısı, evlilik kurumuna bakışları, çocuk sahibi olma konusundaki düşünceleri ve devletin aile politikalarına ilişkin görüşlerini içeren araştırması dolayısıyla tebrik ettiğini dile getiren Erdoğan, farklı kategorilerde ödüllerini takdim ettikleri gençleri gönülden kutlayarak başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.

"GÜVENİMİZİ BOŞA ÇIKARMADIĞINIZ İÇİN HER BİRİNİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Katılımcılarla en son 2 yıl önce 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde bir araya geldiklerini hatırlatan Erdoğan, "Ahdimizi ve kavlimizi yenilemiştik. O zirvede ayrıca gençlerimize verdiğimiz önemi, sizlere duyduğumuz güveni, hasbi ve kararlı bir şekilde ifade etmiştik. Güvenimizi boşa çıkarmadığınız için her birinizi tebrik ediyorum. Ahde vefanız için, azminiz için, bilginizle, ufkunuzla, ferasetli duruşunuzla bu ülkeye sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, TGSP ile işbirliği, hedef birliği ve gönül birliği yapan kuruluşların varlığının kendilerine daima güç verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Nice zorluğun, badirenin, ihanetin üstesinden beraberce geldik. Türkiye'ye tarihi seçim başarılarını, dış politikadan hak ve özgürlüklere birçok alanda sessiz devrim niteliğindeki hamlelerini birlikte yaşadık. Böylesine güçlü, kararlı, ahlaklı bir gençlikle yol yürümeyi bizlere nasip eden Rabbime sonsuz hamd ediyorum. Şunu asla unutmamanızı burada özellikle sizlerden rica ediyorum. Biz büyük davaların ve büyük ideallerin bir araya getirdiği kadrolarız. Biz uzun ince bu yolda yan yana yürüyen yol arkadaşlarıyız. Kızılelma'mız olan Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz henüz yeni başlamadı. Büyük ve güçlü Türkiye mefkuremizi sizlerle hayata geçireceğiz."

"ÜLKEMİZİN ÖNÜNDE YEPYENİ BİR SAYFA AÇILACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, asra istikamet çizecek Türkiye Yüzyılı hedeflerine gençlerle birlikte ilerleyeceklerini, Türkiye'yi her alanda çok daha ileri noktalara, parmakla gösterilen seviyelere beraber getireceklerini söyledi.

Barışın, huzurun, refahın hüküm sürdüğü, bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye'yi gençlerle inşa edeceklerinin altını çizen Erdoğan, "86 milyonun bir arada barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı müessir, müreffeh bir ülkeyi sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş 'Terörsüz Türkiye'yi, yani en büyük eserimizi inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. İşte o zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak. O sayfaları hep birlikte yazacağız, destanlarla dolduracağız. O sayfaların her bir kenarını dostluk türküleriyle, kardeşlik şiirleriyle, istiklal ve istikbal ruhuyla süsleyeceğiz." diye konuştu.

"Atalar yurdu, şehitler emaneti, gaziler diyarı bu aziz vatanı omuz omuza, gönül gönüle sizlerle birlikte ihya edeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, şu şiiri okudu:

"Yiğidim kendin ol kendine bir bak/ Yaşayan bir kutlu dava sende/ Kalbinin burcunda nazlı bir bayrak/ Kanına işlemiş sevda var sende/ Duruşun, bakışın asaletinle, ahlakın, iraden, cesaretinle, vicdanın, şefkatin, merhametinle, bizi millet yapan maya var sende/ Tarihler yaz/ Seni tarih söylesin/ Nice asırlara nakşolsun sesin/ Sen ki tek başına bir Türkiye'sin/ Dünyada sen varsın, dünya var sende."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mısralarda olduğu gibi "Sen ki tek başına bir Türkiye'sin" derken, bunu sırf hamaset olsun diye söylemediklerini vurguladı.

"GENCECİK MÜHENDİSLERİMİZ, SAVUNMA SANAYİSİNDE ADETA DESTAN YAZIYOR"

Erdoğan, "Çünkü medeniyetimizin ihtişamını ülkemizin gençleri temsil ediyor, siz temsil ediyorsunuz. Milletimizin asaletini, göğüslerinde bir şeref madalyası olarak bu ülkenin özgüven sahibi gençleri taşıyor. Gelecek tasavvurumuz bu salonda vücut bulan ruhta yeniden diriliyor. Osman Gazi'nin rüyasını Fatih'le, Yavuz'la, Kanuni'yle buluşturan, kalbinde ay yıldızlı al bayrağımızı dalgalandıran sizlersiniz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ülke ve millet sevdalısı tüm gençlerle gurur duyduğunu dile getiren Erdoğan, "Burada bir kez daha görüyorum ki TEKNOFEST kuşağı maşallah gümbür gümbür geliyor. Gencecik mühendislerimiz, savunma sanayisinde adeta destan yazıyor. Gencecik zihinlerimiz bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta başarıdan başarıya koşuyor, bu ülkenin güçlü yarınlarını hazırlıyor. Milli sporcularımız çok farklı branşlarda, dünyanın dört bir yanında İstiklal Marşı'mızı iftiharla okutuyor. Aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim sahibi bu gençliğin Türkiye Yüzyılı'nın da mimarı, mihmandarı ve yol başçısı olacağına yürekten inanıyorum. Rabb'im başarılarınızı daim, bahtınızı açık eylesin diyorum. Ülkemize ve milletimize yaptığınız ve yapacağınız katkılardan ötürü her birinize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Gençlerle hasbihal etmeyi, yüz yüze konuşmayı arzu ettiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, önceki gün İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümünü idrak ettik. Henüz 21 yaşındayken çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunun şanlı mücadelesini şükranla yad ettik. Tüm ihtişamıyla o muzaffer iklimi, milletimizle birlikte yeniden teneffüs ettik. Türkiye'yi enerjide, farklı seviyeye taşıyacak Osman Gazi Yüzer Üretim Tesisi'ni aynı şekilde buradan Filyos'a, Zonguldak'a yolcu ettik, Karadeniz'e uğurladık. 300 metre uzunluğunda ve 56 metre genişliğinde olan bu dev platform, güçlenen Türkiye'nin yeni bir nişanesi olarak Filyos'ta yerini aldı. Bu ne demektir biliyor musunuz? Gemileri karadan yürüten bir ecdadın torunları olarak bugün enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere her alanda başarılarımıza yenilerini ekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projelerle, hizmetlerle kahraman ecdada layık olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bakınız, Fatih Sultan Mehmet Han bize sahip çıkmamız için sadece İstanbul'u bırakmadı, aynı zamanda fetih ruhunu da emanet etti. Ayrım yapmadan mazluma kucak açmayı, zalime karşı dimdik durmayı biz ecdadımızdan öğrendik." dedi.

"CHP ZİHNİYETİ, TARİHİ REDDİ MİRAS YAPTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu da ifade etmek isterim; biz sadece vesayetle yasaklarla ve baskıcı zihniyetle mücadele etmedik. Aynı zamanda önyargılarla ideolojik at gözlükleriyle de mücadele ettik.

CHP zihniyeti, milletimizin asırlara sari mazisini sahiplenmek yerine, reddi miras yaparak bu ülkenin tarihini 100 yılla sınırlandırdı. Geçmişe sırtımızı dönmemiz istendi. Yanlış politikalarla milletimiz tarihsiz hale getirilmek istendi. Elifbaların suç aleti sayıldığı utanç verici yıllar yaşadık. Bizi ruh kökümüzden koparmak amacıyla her yolu denediler. Maalesef bu politikalarında belli bir ölçüde muvaffak da oldular. Biz Sultan Alparslan, Fatih deyince birileri hemen rahatsız oluyor.

İslamsız Türk dediğimiz için şahsımızı hedef aldılar. Bizi insafsızca eleştirdiler. Biraz tarihe baksalar şu hakikatleri net biçimde görecekler. Asırlar boyunca adalet dendiğinde akla biz geldik. Vicdan ve merhameti yeryüzüne Allah'ın izniyle biz yaydık.

Yapamazsınız diyenlere kulak asmayacak, tuzaklarına düşmeyeceksiniz.

"Fatih’in çocukları.. Siz güneşin batmasından korkar mısınız? O bir vehimdir ve muvakkattir. Yarın sabah güneş mutlaka doğacaktır. O halde güneşi batırdık, batıracağız diyenlerden de korkmayın" Biz bu ülkede yolcu değil, hancıyız. Biz burada ev sahibiyiz. Burada doğduk, burada büyüdük, burada yaşıyoruz.

Bize gazetelerden ömür biçenler oldu. Bize had bildirmeye çalışanlar çıktı. Şimdi onların hiçbirisi yok, neredeler? Arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. On binlerce km ötede son nefeslerini onursuz şekilde verdiler. Ama biz buradayız. Elhamdülillah dimdik ayaktayız. Emri hak vakıf olana kadar yine burada olacağız. Gençler, hilalin gölgesinde yaşamaya devam edeceğiz. Her karışında bir yiğit yatan bu ülke bizim vatanımız.

"KİMSE BİZİ BÖLEMEZ"

Kimlik siyaseti, köken siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi, artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez. Kimse kirli ellerini birlik ve beraberliğimize uzatamaz.

Önümüzdeki dönemde önce Terörsüz Türkiye'ye, ardından da terörsüz bölgeye vasıl olacağız. Sizlerden de bu kutlu mücadelemize destek bekliyorum.

Gençler, sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz bizim en büyük arzumuzdur. Yasakçı anlayışı, tek tipçi uygulamaları tarihin çöp sepetine yolladık. İmam Hatiplerin Meslek Liselerinin maruz bırakıldığı adaletsizliğe son verdik. Eğitim de siyaset de teknoloji de gençlerimize alan açtık. Üniversite yurtlarımızın sayısını artırdık.

Ülkemiz gençlerini suç örgütlerinin, terör örgütlerinin, çıkar şebekelerinin insafına bırakmamakta kararlıyız.

Zirveyi düzenleyenlere tekrar teşekkür ediyorum. Programa teşrif eden STK'larımıza, değerli misafirlerimize, siz kıymetli gençlere teşekkür ediyorum."