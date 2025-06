Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Terörsüz Türkiye’ mesajı: Bir yol kazasına mahal vermeden başaracağız

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile bayramlaşma programına bir video mesaj gönderdi. Teşkilatın bayramını kutlayan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

GAZZELİ MAZLUMLAR: “İsrail’in Gazze’de 20 aydır sürdürdüğü katliam, soykırım, yıkım ve vahşet politikası nedeniyle Müslümanlar olarak bu bayramı da buruk geçiriyoruz. Bir yandan Kurban Bayramı’na erişmenin bahtiyarlığını yaşarken, diğer yandan enkazlar arasında, bombalar altında bayramı karşılayan Gazzeli mazlumların acısını kalbimizin derinlerinde hissediyoruz. Gazze’ye canları pahasına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimi bugün bir kez daha kemali hürmetle selamlıyor, bayramlarını tebrik ediyor, şehit olmuş kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

ÜÇ BEŞ BELEDİYEYİ YÖNETEMEYENLER: AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak üzerimizde gerçekten çok büyük bir mesuliyet taşıyoruz. Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan her hadise, partimizin ve ittifakımızın dayanışmasının önemini bizlere hatırlatıyor. Sadece son iki haftada ana muhalefet cephesinde şahit olduğumuz tartışmalara bakmak bile sorumluluklarımızın ne kadar ağır, görevimizin ne kadar mühim olduğunu anlamak için ziyadesiyle yeterlidir. Bırakın Türkiye’yi yönetmeyi, ellerindeki üç beş belediyeyi dahi skandalsız, sorunsuz, kavgasız, şaibesiz yönetme becerisi olmayan bir avuç yolsuz siyasetçinin vasalı haline gelmiş bir zihniyetle karşı karşıyayız.



CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE’NİN GÜVENCESİ: Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin her bakımdan güvencesi olduğu her geçen gün ortaya çıkmaktadır. Eğitimden adalete, dış politikadan demokrasiye tüm başlıklarla, Türkiye’yi hak ettiği seviyelere ulaştıracak irade, tecrübe, birikim ve ufuk ancak bizde vardır. Terörsüz Türkiye sürecinde aldığımız mesafe, aynı şekilde ülkemizin kendi sorunlarına yerli, milli reçeteler üretme kabiliyetini teyit etmiştir. 86 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini perçinleyecek bu hayırlı süreci herhangi bir yol kazasına mahal vermeden inşallah başarıya ulaştıracağız.”

Haberin Devamı

ENFLASYONDAN OLUMLU HABER

“Ekonomide de enflasyon, istihdam ve ihracat tarafında çok olumlu haberler alıyoruz. Büyüme ve ihracat rakamlarından sonra, salı günü açıklanan enflasyon verilerinde de hedeflerimizle uyumlu gittiğimizi gördük.”

Haberin Devamı

BAHÇELİ’YE BAYRAM TEBRİĞİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

LİDERLERLE BAYRAMLAŞTI

Erdoğan ayrıca, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile de telefonda görüşüp bayramlaştı.

MEHMETÇİĞİN BAYRAMINI KUTLADI

Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i telefonla arayarak, Kütahya’da Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı personelinin bayramını kutladı. Mehmetçiğe seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerin şahsında vatan topraklarımızın dört bir yanında, hudut boylarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde özveriyle görev yapan kahraman ordumuzun tüm mensuplarının bayramını kutluyorum. Önce 1048’de Pasinler Ovası’nda, hemen ardından 1071’de Malazgirt Ovası’nda yazdığımız destanlardan bugüne, bin yıldır istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum” dedi.

Haberin Devamı

BAYRAM NAMAZINI MUĞLA’DA KILDI

Kurban Bayramı namazını Muğla’nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi’ndeki Okluk Millet Camisi’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı.