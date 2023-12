Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadele vurgusu: Kaynağında vuracağız

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’deki 53. Muhtarlar Toplantısı’nda şöyle konuştu: “Bugün sınırlarımız içinde terör bitme noktasına geldiyse bunun en önemli sebebi Irak ve Suriye sahasında yürüttüğümüz operasyonlardır. Elbette bu mücadelede zaman zaman şehitlerimiz oluyor. Geçtiğimiz günlerde iki ayrı çatışmada verdiğimiz 12 şehidimizin acısı milletçe hepimizin yüreğini dağladı. Bu topraklar için toprağa düşmüş şehitlerimize bir kez daha Allahtan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. 22 Aralık’tan beri icra edilen harekâtlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi.

70 TESİS VURULDU

Milli İstihbarat Teşkilatımız Suriye’nin kuzeyindeki terör altyapısına ve elebaşlarına yönelik son derece başarılı operasyonlar icra ediyor. Bu kapsamda terör örgütünün 70 tesisi vuruldu. Bunların içinde adeta petrol rafinerileri var. Bunların hepsini vuruyoruz. Buralar günlerce yanıyor. Durmayacağız, nerelerde bunlar için bu tür kaynaklar varsa işte onların bu kaynaklarını vurarak yok edeceğiz. Bunlarla beraber teröristleri de bertaraf edeceğiz. Bu operasyonlarımıza, son terörist de ülkemiz ve milletimiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar kararlılıkla devam edeceğiz.

AYAK BASAMAYACAKLAR

Kuzey Irak’taki operasyon bölgemiz coğrafi ve iklim şartları bakımından gerçekten çok zor bir yer. Teröristler bu zorluğu kullanarak 40 yıl boyunca ülkemiz topraklarına rahatça girip çıktılar. Eylemlerini yaptılar, kan döktüler, vahşet sergilediler. Irak ve Suriye’de güvenli hale getirdiğimiz alanlarla biz terör örgütünün elinden bu imkânı aldık.

Askerlerimizin operasyon yürüttüğü yerler öylesine zor şartlara sahip ki kalıcı üs bölgelerini hemen kurmak ve gelişmiş güvenlik sistemini hemen çalışır hale getirmek mümkün olmuyor. Ama durmuyoruz, üzerine üzerine gidiyoruz.

ÜS BÖLGELERİNE ALTYAPI

Yolun olmadığı, yol inşa etmenin çok zahmet gerektirdiği yerlerdeki bu çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda kalıcı üs bölgelerimiz için Kuzey Irak’ta yüzlerce kilometre yol yaptık. Kontrol altına aldığımız yeni yerlerde de aynı faaliyetleri yürütüyoruz. İnşallah baharla birlikte yeni üs bölgelerimizin altyapılarını tamamlayacak, teröristleri bir daha buralara ayak basamayacak hale getireceğiz.

TERÖRÜN DEĞİRMENİNE SU TAŞIYORLAR

Bölgedeki şartları bilmeyen, terörle mücadele stratejimizden ve buna göre uyguladığımız taktiklerden haberi olmayan birileri, PKK ve uzantılarının ağzıyla güya bizi eleştiriyor. Halbuki yaptıkları iş terör örgütünün değirmenine su taşımaktır. Hiçbir ülkede kendi devletinin güvenlik stratejilerini ve mücadelesini değersizleştirmeye ve hatta çökertmeye çalışan muhalefet örneği yoktur. Türkiye hariç, hemen hiçbir ülkede terör örgütünün propaganda çarkına dişli olmayı zanneden bir muhalefet asla bulamazsınız.”

MUHTARLARLA ARAMIZDA GÖNÜL BAĞI VAR

Erdoğan “Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını temsilen 81 vilayetimizden gelen 2023 muhtarımızla bir aradayız” diyerek şöyle devam etti: “Muhtarlarımızı özlemişiz, gördüğüm kadarıyla muhtarlarımız da bizi özlemiş. En son geçtiğimiz yılın ekim ayında Ankara’ya gelen muhtarlarımız için otel konforunda bir muhtarlar evinin açılışını yapmıştık. Yine aynı törenle 100 muhtar hizmet binasının açılışını gerçekleştirmiştik. Bu yıl 100 yeni muhtar hizmet binasını daha sizlerin hizmetine sunduk. 2024 senesinde inşallah 51 ilimizde 179 muhtar hizmet binamızın daha yapımına başlıyoruz.

MUHTARLAR PİRAMİDİN TEMELİ

Muhtarlarla bizim aramızda rahmetli Neşet Ertaş’ın ifadesiyle “Kalpten kalbe, gönülden gönüle giden” bir yol vardır. Bunun için de her fırsatta sizlerle buluşmaya, hasret gidermeye, hasbihal etmeye çalışıyoruz. Bilindiği gibi 2015 yılı şubat ayından bu yana 10 binlerce muhtarımızla kucaklaştığımız toplantılar yaptık. Ülkemizden muhtarlarımızla bu derece yakın ve hasbi ilişki kuran bir başka cumhurbaşkanı, başbakan, siyasetçi bulamazsınız. Çünkü muhtar bu ülkenin yönetim sistemi piramidinin temelidir.

HER ALANDA DESTEKLEDİK

Sağ olsunlar muhtarlarımız da bu konuda bize her türlü desteği veriyor, her türlü katkıyı sağlıyor. Biz de 2002’den itibaren demokrasimizin uçbeyleri olarak gördüğümüz muhtarlarımızı her alanda destekledik. Muhtarlarımız, köylerinde ve mahallelerinde bizim temsilcilerimizdir. Onları kimseye ezdirmeyiz, istismar ettirmeyiz. Buradan İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum. Muhtarlıklarımızın günümüz şartlarına ve gelecekteki ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaları mutlaka gündeme alalım. Malum olduğu üzere biz buralara ‘muhtar bile olamaz’ manşetlerini çiğneyerek geldik.”

İSTANBUL’DA 350 BİN KONUTLUK DÖNÜŞÜM

“Bir yandan 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırarak inşa ve ihya faaliyetlilerini hızla sürdürürken, diğer taraftan da deprem tehdidi altındaki şehirlerimizde dönüşümü yürütüyoruz. Yüzyılın Dönüşümü İstanbul programı da bu anlayışla hayata geçirdiğimiz projelerden biridir. Yarısı bizden kampanyasıyla İstanbul’da 350 bin konutun dönüşümünü süratle tamamlamayı hedefliyoruz. Hane başına çeşitli başlıklar altında toplam 1.5 milyar liralık desteği içeren bu kampanyanın İstanbulumuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

REZERVİMİZ REKOR KIRDI

“Merkez Bankası rezervlerimiz tarihinin en yüksek rakamı olan 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştır. İnşallah bu rakamı finansal güvenliğimizi tahkim için daha da artıracağız. Hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Bütçe imkânlarını zorlama pahasına çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaşında yüksek oranları artışlara gittik. Açıkladığımız 2024 yılı asgari ücret rakamını da bu tablonun tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Yüzde 49 artışla 17 bin 2 liraya çıkan yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. Hiç şüphesiz tüm bunlar önemlidir ama yeterli değildir. Devletimizin imkânları arttıkça çok daha fazlasını yapacağız.”



100 MUHTARLIK BİNASI AÇILDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından yapımı tamamlanan 100 muhtarlık binasının açılışını yaptı. Açılışta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve muhtarlar da yer aldı.