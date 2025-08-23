×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TCG Anadolu'nun "Zafer Yolculuğu"na ilişkin paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TCG Anadolu#Zafer Yolculuğu
Cumhurbaşkanı Erdoğandan, TCG Anadolunun Zafer Yolculuğuna ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 00:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Haftası dolayısıyla 350 gencin TCG Anadolu gemisinde Zafer Yolculuğu'na çıktığını belirterek, "Son yıllarda denizlerimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yapmış olduğumuz savunma sanayisi hamleleri, bağımsızlığımızın ve caydırıcı gücümüzün en güçlü teminatıdır." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Zafer Haftası vesilesiyle TCG Anadolu gemimizde 350 gencimiz Zafer Yolculuğu'nda. Son yıllarda denizlerimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yapmış olduğumuz savunma sanayisi hamleleri, bağımsızlığımızın ve caydırıcı gücümüzün en güçlü teminatıdır. TCG Anadolu'muz da bu vizyonun en önemli sembollerinden biri olmuştur. Milli imkanlarla inşasına devam ettiğimiz yeni denizaltılarımız, modern savaş gemilerimiz ve büyüyen filomuzla kahraman ordumuz, çok şükür artık sadece kendi sahillerini değil, bölgesinin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak kudrettedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu ile bu yolculuğa çıkan gençleri ve etkinliğe öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığını tebrik etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TCG Anadolu#Zafer Yolculuğu

BAKMADAN GEÇME!