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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başsağlığı dileklerine şükran mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Taksim#İstiklal Caddesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başsağlığı dileklerine şükran mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 13:19

G20 Zirvesi için Endonezya’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren ve başsağlığı dileğinde bulunan ülkelere teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke bayraklarının yanı sıra AB ve NATO gibi uluslararası birliklerin bayraklarının da bulunduğu görselle birlikte mesajında “İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Taksim#İstiklal Caddesi

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