Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başsağlığı dileklerine şükran mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke bayraklarının yanı sıra AB ve NATO gibi uluslararası birliklerin bayraklarının da bulunduğu görselle birlikte mesajında “İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/xSzmU4nPk9 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 15, 2022