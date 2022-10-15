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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajlarına teşekkür

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#Bartın#Taziye#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan taziye mesajlarına teşekkür
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 21:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da madende yaşanan patlama nedeniyle taziye mesajı yayımlayan ülkelere teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Taziye dilekleri ve geçmiş olsun mesajlarıyla Bartın’da yaşadığımız acıyı paylaşan tüm dost devletlere ve halklarına gösterdikleri samimi dayanışma için Türk Milleti adına şükranlarımı ifade ediyorum" ifadelerini kullandı. 

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#Bartın#Taziye#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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