Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 15:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki helikopter kazası sonrası şehitlerimiz için taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı;

"Katar’da meydana gelen helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile ASELSAN personelimizin ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarının şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim.

Bu elim kazada şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun."

