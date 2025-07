Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi açıklamalar: Güçlü türkiye’nin şafağı söküyor

Haberin Devamı

AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili çok önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ŞEHİTLER BAŞIMIZIN TACI

“Bundan 47 yıl önce, 14 Ağustos 1984’te Siirt’in Eruh ve Hakkâri’nin Şemdinli ilçelerinde bölücü terör örgütü ilk eylemini yaptı. Bu tarihten itibaren 10 bine yakın güvenlik görevlimizi terörle mücadelede şehit verdik. 50 bine yakın vatandaşımız yine terör olaylarında hayatını kaybetti. Onları unutmadık, unutmayacağız. Vatan toprağını kanıyla sulayan, ay yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak.

‘BEYAZ TOROS’LAR HATAYDI

Örgütün 1984’teki ilk eyleminden sonra ne yazık ki terör Türkiye’de her geçen gün tırmandı. Bunda elbette devletin bazı yanlış uygulamalarının payı var. ‘Beyaz Toros’lar bunlardan biriydi, faili meçhuller, Diyarbakır cezaevi, yakılan köyler, evladıyla cezaevinde Kürtçe konuşamayan analar bu yanlış uygulamalardan biriydi. Hukuk ve meşruiyet dışı mücadele yöntemleri terörü bitirmek yerine tam tersine körükledi, büyüttü, terör örgütüne istismar edeceği elverişli bir zemin sundu. Hataların bedelini hep beraber ödedik.

IRAK SAHASINDAKİ HAREKÂTLAR

3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra göreve geldiğimizde terör meselesini çok boyutlu ele aldık. Terör örgütünün Kürt kardeşlerimizi tuzağa düşürmesini, devletten ve milletten uzaklaştırmasını önlemek için tedbirler aldık. Son yıllarda terör örgütünün eylem kabiliyetini neredeyse tamamen kırdık. Irak sahasındaki harekâtlarımız ve Suriye’de gerçekleşen 8 Aralık devrimi terörle mücadelede elimizi daha da güçlendirdi.

KAPILAR ARDINA KADAR ARALANDI

İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli’nin de tarihi çağrısıyla Terörsüz Türkiye projemizi gerçekleştirmek için bir dizi adım attık. Bilindiği gibi terör örgütü İmralı’nın da çağrısıyla kongresini topladı ve kendisini feshettiğini açıkladı. Dün de (önceki gün) örgüt aldığı kararı hayata geçirdiğini; özellikle de bir merasim yaparak silahlarını bıraktı. Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Türkiye uzun, acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibarıyla kapatmaya başlamıştır. Bugün yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük Türkiye’nin, güçlü Türkiye’nin, Türkiye Yüzyılı’nın kapıları ardına kadar aralanmıştır.”

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

İttifak ortağımız MHP’nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, sağduyulu bir üslupla süreci sahiplenen DEM Parti heyetine ve özellikle merhum Sırrı Süreyya Önder’e, farklı kulvarda olsak da milli meselelerde milli duruş sergileme basiretini gösteren siyasi partilere ve aktörlere, sorumlu yayıncılık çizgisiyle sürece destek olan basın kuruluşlarımıza ve gazetecilere, ayrıca isimleri bizde mahfuz diğer arkadaşlarımıza bugün bir kere daha kalpten teşekkür ediyorum. Güvenlik birimlerimizin çalışmalarına destek olan Irak Merkezi Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Cenabıallah’tan bizleri umduklarımıza nail, bela ve musibetlerden emin eylemesini niyaz ediyorum.

ŞEHİT AİLELERİ MÜSTERİH OLSUN

Şehit anaları, şehit babaları ellerinizden öpüyorum ve diyorum ki hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez. Müsterih olun, gelinen noktayla şehitlerimizin gayesi menzilini bulmuş olacak. Gazi kardeşlerim müsterih olun, gelinen noktayla fedakârlığınız taçlanacak. Türkiye’yi buraya şehitlerimiz, gazilerimiz taşıdı. Her birine minnettarız ve onların hatırasını asla çiğnetmeyeceğiz.

TÜRKİYE’NİN BAŞINI ÖNE EĞDİRTMEYİZ

Terörsüz Türkiye projesi, bir müzakerenin, bir al-ver sürecinin neticesi değildir. Onun için başından beri çok dikkatliydik, bugün daha da dikkatliyiz. Kanı durduracak, annelerin gözyaşını dindirecek, acıları hafifletecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurunu, gururunu çiğnetmeyiz. Türkiye’nin başını öne asla eğdirtmeyiz.

KİMSENİN HADDİ DEĞİL

İttifak ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve kadrosunun milliyetçiliğini, vatanseverliğini, Türkiye aşkını sorgulamak takdir edersiniz ki hiç kimsenin haddi değildir. Aynı şekilde şahsımın ve AK kadronun milliyetçiliğini, vatanseverliğini ve Türkiye aşkını da hiç kimse sorgulayamaz. Biz Bahçeli ve kadrosuyla beraber Terörsüz Türkiye için canımızı, kanımızı, hayatımızı ortaya koyduk. Türkiye’nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Hiç kimse korkmasın, kimse tedirgin olmasın, kimse endişeye kapılmasın, kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, milletimiz, istiklalimiz, istikbalimiz için yapıyoruz.

TERÖRDEN NEMALANANLAR

Terör daha en başından itibaren karşıtlarıyla da bir sektör, bir ekosistem oluşturdu. Terör eylemlerinden terör tarafındakiler nemalandığı kadar terör karşıtı gibi görünenler de nemalandı. Terörün bitiyor olması en çok onları rahatsız ediyor. Çünkü, rant kapıları kapanıyor, çıkarları zedeleniyor, tezgâhları bozuluyor. Milletim işte bunları görsün. ‘Milliyetçiyiz’ diyorlar değil mi? ‘Vatanseveriz’ diyorlar. Terör bitiyor sevinsenize ama sevinemiyorlar. Terör bitecek, göreceksiniz hepsi işsiz kalacak. Türkiye kazanmıştır, milletim kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır.

ŞİMDİ OTURUP KONUŞACAĞIZ

Bugün Malazgirt ruhu, Kudüs ittifakı, İstiklal Savaşı’nın nüvesi yeniden şekilleniyor. Bugün büyük ve güçlü Türkiye’nin şafağı söküyor. Şimdi oturup konuşacağız. Silahlarla değil, şiddetle değil, kavga için değil, muhabbet için, kardeşlik için, aradaki terör engelini kaldırarak yüz yüze, gönül gönüle, ruberu konuşacağız.

TÜRK-KÜRT-ARAP HERKES BİRİNCİ SINIF: Her meselemizi konuşarak çözeceğiz. Bu ülkenin her bir vatandaşı, ister Türk olsun ister Kürt, ister Arap, ister Sünni, ister Alevi, sağcı, solcu, zengin, fakir her bir vatandaşım bu ülkenin devlet karşısında birinci sınıf vatandaşıdır.

MECLİS’TE KOMİSYON KURULACAK: Unutmayalım gönüller bir olunca sınırlar ortadan kalkar. İşte ilk adım olarak TBMM’de bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını Meclis çatısı altında konuşmaya başlayacağız.

AK PARTİ, MHP, DEM BU YOLDA YÜRÜYECEĞİZ: Şimdi AK Parti, MHP, DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik. Derdimiz var, dertliyiz. Dertli olduğumuza göre, el ele verdiğimize göre Allah’ın izniyle biz bu engelleri aşarız. Şunu herkes bilsin ki artık yumrukları sıkmaya gerek yok. Musafaha edeceğiz, kucaklaşacağız, konuşacağız, birbirimize karşı adım atarak yürüyeceğiz. Acı hatıraları geride bırakmak elbette kolay olmayacak. Kayıplarımız şüphesiz geri gelmeyecek ama gençlerimiz hayatlarının baharında aramızdan Allah’ın izniyle bir daha ayrılmayacak.

SULAR TERSİNE AKARSA GEREĞİNİ YAPARIZ: Şunun altını çizerek tekrar söylüyorum; biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlarız. Unutmayın çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız ama sular tersine akarsa da gereğini yaparız.

41 YILLIK PARANTEZ KAPANIYOR

Hamdolsun 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye’nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır.

Irak ve Suriye’deki Kürt kardeşimin meselesi de bizim meselemizdir. Onlarla da bu süreci görüşüyoruz, konuşuyoruz ve onlar da çok mutlu. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack aynı zamanda Suriye Özel Temsilcisi de. Onlar da Suriye’de görüşmeler, toplantılar yaptılar ve oradan verilen mesajlar da gerçekten çok çok olumluydu, bizler için de sevindiriciydi.

AYRILDIĞIMIZDA KAYBETTİK

Ne zaman ayrıldık, kaybettik, yenildik. Ne zaman ittifak yaptık, o zaman tarihe istikamet çizdik. Bugün Gazze’de, Filistin’de tarihin en acımasız, en vahşi, en barbar soykırımı icra ediliyor. Neden? Çünkü Türk, Kürt, Arap tarih boyunca olduğu gibi bir araya gelip ittifak kuramıyor.

AK PARTİ’DEN YENİ ŞARKI

Kızılcahamam’da kampın yapıldığı otele çıkan yollarda geniş güvenlik önlemleri alındı. Yollara “Sen bu ümmetin kabul olmuş duasısın”, “Eserinize, emanetinize, sevdanıza sahip çıkıyoruz”, “Varlığı bir onur, onunla aynı yolda yürümek bambaşka bir gurur” yazan pankartlar asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını yapmak üzere sahneye çıktığı sırada AK Parti’nin yeni tanıtım şarkısı ‘Dünya Bizi Bekler’ çaldı.

‘KIZILCAHAMAM SIFIR ATIKTA ÖNCÜ İLÇE’

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam’da Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni’ne de katıldı. Burada konuşma yapan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Milli mücadelenin karargâhı olan Ankara için gece gündüz çalışıyoruz. Her yerinde kentsel dönüşüm diyerek modern yapılar inşa ediyoruz. Sokak sağlıklaştırma projeleri ile nakış nakış işliyoruz. Kızılcahamam’ı Türkiye’nin ilk sıfır atık projesi ilçesi yaptık. Sıfır atıkta öncü bir ilçe oldu. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen Kasaplar Çarşısı’ndaki dükkânları yeniledik. Yenice Mahallesi’nde başlattığımız hamam projesini de bitirdik.”