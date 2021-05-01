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GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! İmamoğlu'na, "Sana kete yaparım ama oy vermem" demişti
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Gündem
AA
Haber Giriş: 01.05.2021 - 23:38 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! İmamoğlu'na, "Sana kete yaparım ama oy vermem" demişti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! İmamoğlu'na, "Sana kete yaparım ama oy vermem" demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahruze Keleş isimli vatandaşı ve ailesini evinde ziyaret etti. Keleş, 2019'daki mahalli idareler seçiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sana kete yaparım ama oy vermem." sözleriyle gündemde yer almıştı.

Erdoğan, Tuzla'da işçilerle yaptığı iftardan sonra Sultanbeyli'de ikamet eden Keleş'in evine geldi. Burada vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan'ın ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaret sonrası bir süre sokakta yürüyen Erdoğan, vatandaşları selamlayarak ramazanlarını tebrik etti. Bu sırada Melisa Doğan adlı küçük kıza bebek hediye eden Erdoğan, tezahüratlar eşliğinde ilçeden ayrıldı. Keleş, 2019'daki mahalli idareler seçiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sana kete yaparım ama oy vermem." sözleriyle gündemde yer almıştı. Erdoğan, Keleş'i kısa süre önce telefonla arayarak kendisini ziyaret edeceğini söylemişti.


Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz ziyaret İmamoğluna, Sana kete yaparım ama oy vermem demişti

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