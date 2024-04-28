Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret

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Dün öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kirazlıtepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi. Akaryakıt istasyonu yöneticileri ve çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı’nda görevli işçilerle de fotoğraf çektirdi. Daha sonra petrol istasyonundan ayrılarak Ferah Mahallesi’nde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu. Burada vatandaşlarla sohbet ettikten sonra çocuklara da oyuncak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü’ne geçti.

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ÖĞRETMENE GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

İstanbul’da Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi’ndeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu’nda öğretmen N.Ö, sınıfta disiplinsizlik yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyararak yerini değiştirmişti. Bunun üzerine okula gelen öğrenci velisi A.Ç., koridorda gördüğü öğretmen N.Ö.’ye aniden yumruk atmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün o öğretmenle telefonla görüştü ve saldırı nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.