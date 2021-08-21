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AA - Fotoğraflar: DHA
Haber Giriş: 21.08.2021 - 23:05 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy'de sürpriz ziyaret

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy'de sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir restorana uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçerken güzergahında bulunan Çengelköy'deki bir restoranın önünde makam aracını durdurdu.

İçeri girerek restoran sahibi İbrahim Deniz ve çalışanların yanı sıra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çay içti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Çengelköyde sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran çıkışında kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra alkışlar eşliğinde makam aracına binerek konuta geçti.

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