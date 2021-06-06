Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi görüşmelerde bulunduğu Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Kısıklı'daki konutuna geçti.

Erdoğan, yol güzergahında bulunan Yalıboyu Caddesi'ndeki bir dondurmacıda makam aracını durdurarak, dükkandaki esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti ve dondurma yedi.

"UKRAYNA İLE BİLİYORSUNUZ, ARAMIZ İYİ"



Dondurmacıdakilerle sohbet sırasında Ukraynalı olduğu öğrenilen bir kişi "Ben çok güzel Türkçe konuşurum Başkan Bey" dedi. Erdoğan da "Sen bizim kızı nasıl kandırdın?" diye sordu. Ukraynalı kişi, "O beni kandırdı. Misafirlerimiz Ukrayna’dan" diye yanıt verdi. Erdoğan da bunun üzerine "Ne zaman geldiler? Ukrayna ile biliyorsunuz, aramız iyi" diye konuştu.



"ÇOK BEĞENDİLER. ÇOK NAZİKTİLER"



"Cumhurbaşkanımız bizi çok mutlu etti" diyen dondurmacı Yasin Vardar, sözlerine şöyle devam etti:

"Uzun zamandır buradan geçiyor. Ne zamandır bizi ziyaret edecek diye bekliyorduk. Bu kadar işin gücün arasında bizi kırmadı. Şeref verdi. Bizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Dondurma yedi. Dondurmalarımızdan ikram ettik. Çok beğendiler. Çok naziktiler. Kız çocuklarımıza hediyeler bıraktılar. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız burada bizi şereflendirdiler. Bekleyen bütün vatandaşlarımıza dondurma ikram ettiler. Vatandaşlarımız da ilgi gösterdi. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız Almanya’dan, Fransa’dan gelenler büyük ilgi gösterdiler"



Erdoğan’ın dondurma ikram ettiği vatandaşlardan Ece Kutsev de "Çok mutlu olduk onu gördüğümüze, geldi normal bir vatandaş gibi, içeri girdi. Hepimize dondurma ısmarladı, caddeden geçenlere, içeridekilere. Gayet iyiydi onu gördüğümüze çok mutlu olduk" diye konuştu.

Erdoğan dondurmacının çıkışında da bir süre vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekildi, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlara da el salladı. Erdoğan daha sonra Kısıklı’da bulunan konutuna geçti.

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