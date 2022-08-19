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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz açıklama: Malezya ile iki bölgede müşterek çalışma planlıyoruz

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Malezya#Petronas
Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz açıklama: Malezya ile iki bölgede müşterek çalışma planlıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 11:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Malezya Kralı'nın ülkemizi ziyaretinde bazı konuları görüştük. Bunlardan bir tanesi de PETRONAS ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ortaklaşa bir adım atması hususuydu. Bu konuyla ilgili belirlenen bir iki bölgede müşterek çalışma planlıyoruz .İnşallah bu çalışmada bir tarafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı öbür tarafta PETRONAS ve bir diğer tarafta Çinliler, belki 3 ayaklı olarak inşallah bir adımı da beraberce atacağız." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti dönüşünde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abdülhamid Han sondaj gemisi için ilan edilen NAVTEX’de önemli bir detay vardı. Kıbrıs’ta katledilen, Kıbrıslı şehit kardeşler Hakan, Kutsi, Murat İlhan kardeşlerin ismini taşıyan 3 gemi Abdülhamid Han’a refakat ediyor. Bu çok önemli, güçlü bir mesaj olarak algılandı. Öte yandan Ege bölgesinde Yunan tarafının tavrını da ortada. Nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabii özellikle bu üç kardeşin adını alan bu destek gemilerinin Abdülhamid Han’a refakat etmesi gerçekten sevindirici, bizleri de mutlu eden bir hadise. İnşallah buradan beklenen neticeler alınmaya başlarsa tabii bizi çok daha mutlu edecek. Bu sondaj gemimiz şu anda dünyada sayılı gemiler arasında. 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip. Alanında şu anda eşi benzeri yok. Böyle bir özelliği, böyle bir güzelliği var. Beklentimiz inşallah yeni müjdeler olması. Bakalım ne getirecek.

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Tabii başta ana muhalefet olmak üzere birileri bundan çok rahatsız oluyor. Gemiye Abdülhamid Han ismini koyduk. Bundan kimlerin rahatsız olduğunu gördünüz. Düşünün, siyaset yapıyor ve tarihçi, tarihi çok iyi bildiğini söylüyor. Nasıl biliyorsa tarihi? Abdülhamid Han’a saygısızlık yapacak kadar ileri gidebiliyor. Lafa da geldiği zaman muhafazakâr havalarına giriyor. Öyle veya böyle biz Abdülhamid Han sondaj gemimizle inşallah o beklenen neticeleri aldığımız anda bunu milletimizle paylaşacağız. Hele hele bir de inşallah doğal gazımız, petrolümüz çıkmaya başladığı andan itibaren çok daha farklı olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz açıklama: Malezya ile iki bölgede müşterek çalışma planlıyoruz

"İKİ BÖLGEDE MÜŞTEREK ÇALIŞMA PLANLIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu arada Sayın Malezya Kralı'nın ülkemizi ziyaretinde bazı konuları görüştük. Bunlardan bir tanesi de PETRONAS ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ortaklaşa bir adım atması hususuydu. Bu konuyla ilgili belirlenen bir iki bölgede müşterek çalışma planlıyoruz. İnşallah bu çalışmada bir tarafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı öbür tarafta PETRONAS ve bir diğer tarafta Çinliler, belki 3 ayaklı olarak inşallah bir adımı da beraberce atacağız. Tabii sevincimiz şu anda 4 tane sondaj gemimiz var, 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Bütün bunlarla beraber artık bir gücüz. Allah sonucunu da inşallah hayır verir." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malezya ile olan bu ortak arama faaliyetleri Akdeniz’de, Karadeniz’de mi yoksa başka bölgelerde mi?" sorusuna ise "Hayır başka" yanıtını verdi.

Tarihi zirve sonrası Erdoğan'dan 'Zaporijya' vurgusuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaporijya konusu gerçekten rastgele bir konu değil. Ama birinci derecede Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun bu işin yakın takibinde olması ve neler yapılması gerektiği hususunda belli bir yükü üstlenmesi lazım. Zelenski bizden şunu özellikle istedi; Rusya’nın buradaki bütün mayın ve benzeri döşemeleri söküp alması ve bu hususun süratle ürkütücü olmaktan çıkması. Çünkü bir tehdit unsuru. ‘Çernobil’i yaşamak istemiyoruz’ derken biraz da onu kastettim" ifadelerini kullandı.
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