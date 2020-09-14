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Haber Giriş: 14.09.2020 - 21:56 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Türk Kızılay görevlisi için başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Türk Kızılay görevlisi için başsağlığı mesajı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına yönelik saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin El Bab şehrinde medeniyetimizin şefkat eli Kızılay'a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan kardeşlerimize ve tüm Kızılay camiasına geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Suriyenin kuzeyinde Türk Kızılayına alçak saldırı: 1 şehit
Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay'ına alçak saldırı: 1 şehit
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