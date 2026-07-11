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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Srebrenitsa Soykırımı#Bosna Hersek
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Srebrenitsa mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 14:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenitsa’nın 31’inci yılında, katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yâd ediyorum.

Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum.

Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Srebrenitsa mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Srebrenitsa Soykırımı#Bosna Hersek

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