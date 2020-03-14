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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
Haber Giriş: 14.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya mitingleri

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya mitingleri
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini kapsamında, programlarında ağırlığı sosyal medyaya verecek.

Dünkü Burdur seyahatini erteleyen Erdoğan’ın, kalabalık gruplarla yapılacak toplantılarını ve mitinglerini de erteleyeceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılacağı toplantı ve mitingler ile yapılması planlanan açıklamaların büyük bölümünün sosyal medya üzerinden yapılması üzerinde duruluyor. Bu kapsamda Erdoğan’ın katılacağı ve hafta sonu İstanbul’da kapalı salonda yapılacak olan Tıp Bayramı ve Erbakan Ödülleri Platformu etkinliği ertelendi. Önümüzdeki hafta çarşamba günü yapılması planlanan AK Parti Grup Toplantısı da iptal edildi. 

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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