Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya mitingleri

Dünkü Burdur seyahatini erteleyen Erdoğan’ın, kalabalık gruplarla yapılacak toplantılarını ve mitinglerini de erteleyeceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılacağı toplantı ve mitingler ile yapılması planlanan açıklamaların büyük bölümünün sosyal medya üzerinden yapılması üzerinde duruluyor. Bu kapsamda Erdoğan’ın katılacağı ve hafta sonu İstanbul’da kapalı salonda yapılacak olan Tıp Bayramı ve Erbakan Ödülleri Platformu etkinliği ertelendi. Önümüzdeki hafta çarşamba günü yapılması planlanan AK Parti Grup Toplantısı da iptal edildi.