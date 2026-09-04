Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sivas Kongresi, Anadolu’da farklı cephelerde faaliyet gösteren millî güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir.

Kongre ile milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği; birbirine sımsıkı kenetlenerek, mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir.

Sivas Kongresi’nde hâkim olan millî birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür.

Bundan 107 yıl önce imkânsızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık bugün de Türkiye Yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır.

Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor; bu Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.