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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Sivas Kongresi#Sivas
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Sivas Kongresi mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 10:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sivas Kongresi, Anadolu’da farklı cephelerde faaliyet gösteren millî güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir.

Kongre ile milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği; birbirine sımsıkı kenetlenerek, mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir.

Sivas Kongresi’nde hâkim olan millî birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür.

Bundan 107 yıl önce imkânsızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık bugün de Türkiye Yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır.

Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor; bu Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Sivas Kongresi#Sivas

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