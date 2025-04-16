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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder telefonu: Ne gerekiyorsa yapılacak

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#Cumhurbaşkanı#DEM Parti#Sırrı Süreyya Önder
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Sırrı Süreyya Önder telefonu: Ne gerekiyorsa yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 14:12

DEM Parti'den yapılan açıklamada Sırrı Süreyya Önder'in hastane sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki kez Pervin Buldan’ı arayarak bilgi aldığı ve Buldan’a “Ne gerekiyorsa yapılacak” dediğine yer verildi.

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in dün akşam kalp rahatsızlığı sebebiyle yapılan ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Sırrı Süreyya Önder için çok sayıda siyasetçinin geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtilerek, "Önder'in sağlık durumunun öğrenilmesinin ardından dün geceden beri çok sayıda kişi hastane önündeki bekleyişini sürdürüyor. Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, grup başkanvekillerimiz ve milletvekillerimiz programlarını iptal ederek hastaneye geçti.

ERDOĞAN'DAN BULDAN'A TELEFON

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünden bu yana iki kez Pervin Buldan'ı arayarak hem bilgi aldı hem de ameliyat süreciyle ilgili bilgi verdi. Erdoğan, Buldan'a 'Ne gerekiyorsa yapılacak' dedi" ifadeleri kullanıldı.

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ÇOK SAYIDA LİDER GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDU

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve AK Parti temsilcileri ile KDP Genel Başkanı Mesut Barzani ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani parti yetkililerimizi arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu."

İstanbul Valisi Davut Gül'ün de ilk saatlerden itibaren hastaneye gelerek yapılan müdahale hakkında bilgi aldığı belirtilen açıklamada, "Önceki dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de hastaneyi ziyaret ederek, Eş Genel Başkanlarımıza ve yetkililerimize geçmiş olsun dileğinde bulundu. 

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Yine hastaneyi ziyaret eden siyasetçiler arasında CHP İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, CHP'li ilçe belediye başkanları ile milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül, Tuncay Özkan da vardı. Önder'in aralarında Mahsun Kırmızıgül'ün de bulunduğu sanatçı dostları da hastaneyi ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada, "Hastaneye yoğun gelişler devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün 17.00'de hastaneyi ziyaret edecek. Önder'in sağlık durumunu yakından takip eden parti yetkililerimiz, kamuoyunu gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Eş Genel Başkanlarımız son duruma ilişkin önümüzdeki saatlerde bir açıklama yapacak" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Sırrı Süreyya Önder telefonu: Ne gerekiyorsa yapılacak

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#Cumhurbaşkanı#DEM Parti#Sırrı Süreyya Önder

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