Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Sıfır Atık’ paylaşımı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 23:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden 'Sıfır Atık'a ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eşim Emine Erdoğan’ın himayesinde yürüyen Sıfır Atık Hareketi’nin tüm dünyada her yıl dalga dalga büyüyen, daha fazla insana ve kalbe ulaşan bir farkındalık halkasına dönüştüğünü görmek bizim için ayrı bir bahtiyarlıktır” dedi.

“ARTIK BİR TERCİHTEN ÖTE YÜKÜMLÜLÜK HALİNE GELMİŞTİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Eşim Emine Erdoğan’ın himayesinde yürüyen Sıfır Atık Hareketi’nin tüm dünyada her yıl dalga dalga büyüyen, daha fazla insana ve kalbe ulaşan bir farkındalık halkasına dönüştüğünü görmek bizim için ayrı bir bahtiyarlıktır. #UNGA80 Bu süreçte gelişmiş ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmesi artık bir tercihten öte yükümlülük haline gelmiştir. Tabiata saygılı bir gelecek inşa etme hedefiyle çıktığımız yolda 2053 net sıfır emisyon hedefine doğru kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

