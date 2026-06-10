Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Sıfır Atık Forumu' değerlendirmesi: İstanbul çevre diplomasisi alanında tarihi bir toplantıya ev sahipliği yaptı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’deki konuşmasında Sıfır Atık Vakfı tarafından, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu’nun küresel ölçekte önemli bir buluşmaya dönüştüğünü ifade etti.

"TÜRKİYE’NİN ÇEVRE DİPLOMASİSİNDE ULAŞTIĞI YÜKSEK SEVİYENİN AÇIK BİR GÖSTERGESİ"

Forumun ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçen hafta sonu İstanbul'umuz çevre diplomasisi alanında çok tarihi bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Sıfır Atık Forumu, 183 ülkeden 120’yi aşkın bakanın, 200’ün üzerinde belediye başkanının ve 5 binden fazla katılımcının iştiraki ile ülkemizin ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildi. 2026 yılın inşallah Türkiye’nin uluslararası itibarı ve görünürlüğünün doruğa çıktığı bir sene olacak. 9-20 Kasım tarihleri arasında ise Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansları’nın 31.’sini Antalya’da düzenleyeceğiz. 197 farklı ülkeden, 100 bin katılımcıyla COP31’in tarihin en büyük çevre zirvesi olarak kayıtlara geçtiğini göreceğiz" dedi.

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ÇEVRE VE İKLİM ALANINDA DÜNYANIN ÖNDE GELEN KARAR VERİCİLERİ AYNI PLATFORMDA BULUŞTU

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda “Antalya’ya Giden Yol: İklim Eylemi” temasıyla gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu, çevre ve iklim alanında dünyanın önde gelen karar vericilerini, uluslararası kuruluş temsilcilerini, yerel yönetimleri, akademisyenleri, gençlik

liderlerini ve sivil toplum kuruluşlarını aynı platformda buluşturdu.

Forum boyunca döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, iklim finansmanı, sürdürülebilir şehirler, enerji dönüşümü, sıfır atık bölgeleri ve adil geçiş gibi kritik başlıklarda onlarca oturum gerçekleştirildi. Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen forum, Emine Erdoğan'ın himayelerinde büyüyen küresel sıfır atık hareketinin ulaştığı noktayı göstermesi bakımından da tarihi bir buluşma niteliği taşıdı.

Türkiye’de başlayan ve kısa sürede Birleşmiş Milletler nezdinde karşılık bulan Sıfır Atık Hareketi, bugün kaynak verimliliği, sürdürülebilir tüketim ve üretim, döngüsel ekonomi ve iklim eylemi alanlarında uluslararası iş birliklerine yön veren güçlü bir küresel platforma dönüşmüş durumda.

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SIFIR ATIK DÖNÜŞÜMÜNÜ HIZLANDIRMAYI HEDEFLEYEN MEKANİZMALAR OLUŞTURULDU

Forum kapsamında gerçekleştirilen üst düzey oturumlarda; şehirlerin sıfır atık dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen Küresel Sıfır Atık Bölgeleri Girişimi tanıtılırken, COP31 sürecine katkı sağlayacak yeni iş birliği mekanizmaları da ele alındı.

Yerel yönetimlerden özel sektöre, uluslararası kuruluşlardan akademik çevrelere kadar geniş bir paydaş kitlesinin katkısıyla hazırlanan öneriler, çevre politikalarının yerelden küresele uzanan yeni yol haritalarına dönüştürülmesi açısından önemli bir zemin oluşturdu.

Sıfır Atık Hareketi, Sıfır Atık Forumu ile birlikte bir kez daha küresel çevre diplomasisinin merkezinde yer aldı. İstanbul’dan dünyaya verilen bu güçlü mesaj; daha yaşanabilir bir gelecek, daha verimli kaynak kullanımı ve daha adil bir çevresel dönüşüm için uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.