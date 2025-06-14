Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert tepki: Netanyahu tüm dünyayı felakete sürüklüyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah (cuma) itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır. İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur. İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir. Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir.

KATLİAM ŞEBEKESİ

Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir. Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir. Ortadoğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğimizi bugün bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye olarak komşumuz İran’a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz.”

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MHP LİDERİ BAHÇELİ: NİHAİ HEDEF TÜRKİYE’DİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in İran’a saldırılarına şu sözlerle tepki gösterdi: “İsrail’in açtığı derin yaralar, yaptığı büyük yıkımlar, neden olduğu devasa facialar sadece Türkiye ve bölgemiz açısından değil esasen dünyanın tamamı için ağır bir sancıdır. Sözde İran’ın nükleer programını vurmak amacıyla dün gece yarısı icra edilen ‘Yükselen Aslan’ isimli kombine terör saldırısı İsrail’in vandal ve kanlı yüzünü tekrar deşifre etmiştir.

NETANYAHU BİR SAFRADIR

İsrail Başbakanı’nın Siyonist yayılmacılığın refakatinde, iç politikada sıkışma yaşamasıyla birlikte yakın zamanda yapılacak seçimlerde koltuğundan inme korkusunu içten içe duyması otokontrolünü ziyadesiyle kaybettirmektedir. Gazze katili Netanyahu derhal atılması gereken bir safradır. Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili spekülasyonu ise farklı emel ve hedeflere hizmet eden sipariş propagandadır. Gelişmelerin püf noktasında elbette Türkiye vardır. İsrail’in terörist yönetimi ülkemizin görüş menzilini kapatmak, terörsüz Türkiye hedefini baltalamak, bölgemizi karanlığa mahkum etmek için her fırsattan istifade etmenin peşindedir.

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ÜLKEMİZE SİNSİ MESAJ

Birbirine eklemlenerek genişleyip güçlenen kriz ve kaos sarmalında perdelemiş nihai hedef Türkiye’dir. Türk milleti Siyonizm’in ve emperyalizmin tertip ve tuzaklarına karşı birdir, beraberdir. İran’a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır. Türkiye Yüzyılı’na mühür vuracak kutlu hedeflere, terörsüz geleceğe ve ayağa kalkan diriliş ruhuna karşı dolaylı tepkidir. İçimizdeki İsrail lobisine rağmen milli birlik ve dayanışma şuurumuz kudret ve kuvvetimiz olarak düşmana korku, dosta da güven verecektir. İsrail’in durdurulması hem milli güvenliğimiz hem de bölge barış ve istikrarı adına tarihi bir sorumluluktur.”

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ANKARA’DAN DÜNYAYA ÇAĞRI: İNSANLIK CEPHESİ BİR ARAYA GELMELİ

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıya sert tepki veren Ankara, uluslararası toplumu da harekete geçmeye çağırdı...

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: BİR YOL AYRIMINDAYIZ

İnsanlık olarak bir yol ayrımındayız. Ya İsrail hukuk tanımazlığını sürdürerek tüm dünyayı büyük kriz ve kaoslara sürükleyecek ya da buna karşı insanlık cephesi bir araya gelerek bu saldırganlığa son verecek. Her geçen zaman insanlığın aleyhinedir, Gazzeli çocukların aleyhinedir, dünya barışının aleyhinedir. Tüm farklılıklarıyla dünya halklarını ve onların adaleti gözeten liderlerini İsrail’i durdurmaya davet ediyorum, bu bir insanlık sorumluluğudur.

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: GÜÇLÜ TUTUM ALINMALI

Gazze’de uygulanan soykırımcı politikalara karşı uluslararası baskı artmışken, İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı, insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur. İsrail yönetiminin insani değerlere, hukuka ve bölgesel istikrara tehdit oluşturan eylemlerine karşı, uluslararası kurumlar ve ilgili tüm ülkeler çok daha güçlü bir tutum almalıdır.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: DÜNYA İÇİN TEHDİT

ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail’in bu saldırıyı yapması, İsrail’in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi. İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır.

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İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: HAREKETE GEÇİLMELİ

Uluslararası toplum, bölge ve dünya barışı için artık harekete geçmeli ve İsrail’in sınır tanımaz ve pervasız saldırganlığına karşı net bir tavır almalıdır.

DIŞİŞLERİ’NDEN KINAMA: DAHA FAZLA KAN VE YIKIM GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı saldırıları sert bir dille kınadı: “İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail’in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir. Ortadoğu’da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz.”

BAŞKENTTE KRİTİK ZİRVE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın; İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarını değerlendirmek ve muhtemel yansımalarını ele almak üzere bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, toplantıda İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımalarının ele alındığını bildirdi. Hakan Fidan, 4 saat süren güvenlik zirvesine ilişkin, “İlgili kurumlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ülkemizi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri almaktadır” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, özetle şunları söyledi:

“Gelişmelerin başından bu yana İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi pek çok ülkeyle yakın temas halindeyiz. Gazze’de insanlık dramına yol açan, Lübnan’ı istikrarsızlığa sürükleyen, Suriye’yi işgale yönelen ve bugün de İran’ı hedef alan İsrail’in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir. Bölgemizde giderek artan gerginliğin, dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan başka yöne çekmesine izin vermemeliyiz. ABD Başkanı Sayın Trump’ın nükleer müzakerelere ilişkin başlattığı sürecin ilerletilmesi, nükleer anlaşmazlığın yol açtığı ihtilafın çözülmesi için tek yöntemdir. Diplomasi, savaşın tek alternatifidir.”

TAHRAN’DA ‘İNTİKAM’ SLOGANLARI

İran’ın başkenti Tahran’da protesto gösterileri düzenlendi. Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılınan cuma namazı sonrasında İnkılap Meydanı’na doğru yürüyüşe geçen kalabalık bir grup, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. “İntikam yalnız intikam” diye bağıran İranlılar, yetkililerden saldırılara aynı sertlikte cevap verilmesini talep etti.

İRAN NÜKLEER MÜZAKERELERDEN ÇEKİLDİ

İran saldırıdan ABD’yi sorumlu tutarak 15 Haziran’da Umman’ın başkentinde yapılması planlanan ABD ile dolaylı nükleer görüşmelere katılmayacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırının ABD’nin koordinasyonu ve izni olmadan gerçekleştirilemeyeceği vurgulanırken, “ABD hükümeti de Siyonist rejimin macerasının tehlikeli etkilerinden ve sonuçlarından sorumlu olacaktır” denildi.