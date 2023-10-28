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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İsrail saldırıları durdurmalı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gazze#İsrail
Cumhurbaşkanı Erdoğandan sert tepki: İsrail saldırıları durdurmalı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 10:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Gazze’ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir. İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir. İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır. Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi'ne, İstanbul Atatürk Havalimanı'na davet ediyorum" ifadeleri yer aldı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gazze#İsrail

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