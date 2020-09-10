MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerin ailelerine taziye mesajı
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerin ailelerine taziye mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 18:36 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerin ailelerine taziye mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerin ailelerine taziye mesajı
Abone Olgoogle-news

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ve şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Tunceli'de görevi başındayken rahatsızlanarak şehit olan Çatal'ın ailesine de taziye mesajı gönderdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle