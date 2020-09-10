AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerin ailelerine taziye mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ve şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Tunceli'de görevi başındayken rahatsızlanarak şehit olan Çatal'ın ailesine de taziye mesajı gönderdi.
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