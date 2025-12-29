Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı | 'Mücadele tavizsiz devam edecek'

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Yaralanan polislerimize Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum.

Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz.

Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.

SİYASİLERDEN MESAJLAR

Yalova'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 polisimiz şehit oldu. Acı haberin ardından siyasiler ve bakanlar da peş peşe baş sağlığı mesajı paylaştı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajlar şu şekilde oldu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden yaralı polislerimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Terörle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Yalova'daki DEAŞ operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekanları cennet, makamları âli olsun. Çatışmada yaralanan polislerimize ve bekçimize de acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Yalova’da terör örgütü DAEŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Operasyonda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamı âli olsun.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Yalova’da gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Ayrıca çatışmada yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Operasyonda yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Yalova’da DAEŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit düşen kahraman polislerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun İnşâallah. Kıymetli ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Operasyonda yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar temenni ediyorum. Terörün her türlüsüne karşı devletimiz dimdik ayaktadır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar temenni ediyor, fedakârca görev yapan emniyet teşkilatımızın her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum. Terörle mücadelemiz, milletimizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla devam edecektir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yalova’da DAEŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman Emniyet Güçlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz, devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin fedakârlığıyla aralıksız şekilde sürecektir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir yapı amacına ulaşamayacaktır. Milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a karşı yapılan operasyon esnasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimiz ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Başta kederli aileleri olmak üzere emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; kıymetli ailelerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Operasyonda yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin huzuruna kast eden tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Aziz Milletimizin başı sağ olsun.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: DEAŞ’lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan 3 kahraman polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı evlatlarımıza Allah’tan şifa niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.