Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit savcı Mehmet Selim Kiraz paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımında "Kiraz’ı rahmetle yâd ediyorum. Şehit savcımızı alçakça katleden zihniyetle, bu zihniyetin destekçileriyle ve eli kanlı katilleri meşrulaştırmaya çalışan terör yandaşlarıyla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.