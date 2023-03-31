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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit savcı Mehmet Selim Kiraz paylaşımı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Mehmet Selim Kiraz#Twitter
Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit savcı Mehmet Selim Kiraz paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 22:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 sene önce makamında teröristler tarafından şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımında "Kiraz’ı rahmetle yâd ediyorum. Şehit savcımızı alçakça katleden zihniyetle, bu zihniyetin destekçileriyle ve eli kanlı katilleri meşrulaştırmaya çalışan terör yandaşlarıyla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

 

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#Recep Tayyip Erdoğan#Mehmet Selim Kiraz#Twitter

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