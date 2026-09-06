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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın ailesine başsağlığı mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mehmet Ali Topatan#Şehit Polis
Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit polis memuru Mehmet Ali Topatanın ailesine başsağlığı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 12:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta trafik denetimi yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak şehit düşen polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın ailesine taziye mesajı iletti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Ali Topatan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Topatan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit polis memuru Mehmet Ali Topatanın ailesine başsağlığı mesajı

NELER OLMUŞTU?

İstanbul ValiliğiEsenyurt ilçesinde trafik uygulamasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın hayatını kaybettiğini bildirmişti. Valilikten yapılan açıklamada, dün 22.50 sıralarında Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapan emniyet ekiplerinin, korsan taksicilik yaptığını tespit ettikleri bir araca işlem yaptığı belirtilmişti.

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İşlemin ardından araç sürücüsü Ekrem A'nın polis ekiplerine ateş açtığının kaydedildiği açıklamada, "Sürücü Ekrem A. isimli şahıs emniyet ekiplerine ateş açmış ve Mehmet Ali Topatan isimli polisimizi ağır yaralamıştır. Saldırıyı düzenleyen şahıs, saldırının hemen ardından yanında taşıdığı silahla intihar etmiştir. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurumuz Mehmet Ali Topatan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, ayrıca saldırıyı gerçekleştiren Ekrem A'nın da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Topatan'ın naaşı ise Edirnekapı Polis Şehitliği'ne defnedilmişti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mehmet Ali Topatan#Şehit Polis

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