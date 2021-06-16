Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz paylaşımı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı mesaj:

Necmettin yüreğinde Türkiye sevdasıyla, tertemiz bir öğretmen evladımızdı. 4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi.

Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum.

Necmettin yüreğinde Türkiye sevdasıyla, tertemiz bir öğretmen evladımızdı. 4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi.



Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum. pic.twitter.com/1lrWTz1DqT — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 16, 2021

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