Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için bir mesaj paylaştı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı mesaj:
Necmettin yüreğinde Türkiye sevdasıyla, tertemiz bir öğretmen evladımızdı. 4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi.
Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum.
Necmettin yüreğinde Türkiye sevdasıyla, tertemiz bir öğretmen evladımızdı. 4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 16, 2021
Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum. pic.twitter.com/1lrWTz1DqT
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