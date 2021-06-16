MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz paylaşımı
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz paylaşımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 16.06.2021 - 15:51 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz paylaşımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için bir mesaj paylaştı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı mesaj:

Necmettin yüreğinde Türkiye sevdasıyla, tertemiz bir öğretmen evladımızdı. 4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi.

Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi