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AA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 14:01 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Kızılay personelinin ailesine başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Kızılay personelinin ailesine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Türk Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Türk Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk Kızılay'a yönelik terör saldırısında şehit olan Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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