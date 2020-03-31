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Haber Giriş: 31.03.2020 - 15:47,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz'a anma mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz'a anma mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi başında şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, şehit savcı Kiraz'ın fotoğrafı da yer aldı.

 

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