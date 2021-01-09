Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit annesine telefon

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Aynur Çelik’e oğlu Mehmet Çelik’in şehadeti dolayısıyla taziyelerini iletti. Şehit Mehmet Çelik’e Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin kanının yerde bırakılmayacağını ifade etti.