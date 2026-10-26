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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine taziye mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şehit Albay Sayit Gökgöz#Askeri Kaza
Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit Albay Sayit Gökgözün ailesine taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 09:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri araçta geçirdiği kaza sonrası şehit olan Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı diledi.

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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit Albay Sayit Gökgözün ailesine taziye mesajı

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Albay Gökgöz için dün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; şehit Gökgöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Valisi Yakup Canbolat, Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit Albay Sayit Gökgözün ailesine taziye mesajı

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TOPRAĞA VERİLDİ

Şehidin annesi Nuriye ve babası Hilmi Gökgöz, törende güçlükle ayakta dururken; eşi Fadime ve çocukları Selen ile İremnur Gökgöz gözyaşlarına boğuldu. 30 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Gökgöz'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından askerlerin omuzlarında top arabasına götürüldü. Şehidin ailesi, aracın arkasında giderek gözyaşı döktü. Gökgöz'ün cenazesi, Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şehit Albay Sayit Gökgöz#Askeri Kaza

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