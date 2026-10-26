Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine taziye mesajı

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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Albay Gökgöz için dün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; şehit Gökgöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Valisi Yakup Canbolat, Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Şehidin annesi Nuriye ve babası Hilmi Gökgöz, törende güçlükle ayakta dururken; eşi Fadime ve çocukları Selen ile İremnur Gökgöz gözyaşlarına boğuldu. 30 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Gökgöz'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından askerlerin omuzlarında top arabasına götürüldü. Şehidin ailesi, aracın arkasında giderek gözyaşı döktü. Gökgöz'ün cenazesi, Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.

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