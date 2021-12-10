Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekât Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan ve Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekât Bölgesi'nde yüksekten düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceylan ile Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.