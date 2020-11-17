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AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 14:29 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez ve şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak Silopi Habur Çayı'nda suya kapılarak şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez ve Hakkari Çukurca'da Irak sınırında icra edilen operasyon sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.​​​​​​​

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