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AA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 13:49, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan özel harekat polisleri Adnan Kısar ve Osman Gül'ün ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan özel harekat polisleri Adnan Kısar ve Osman Gül'ün ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki trafik kazası sonucu şehit olan özel harekat polisleri Adnan Kısar ve Osman Gül'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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