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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa Milletvekili Önen'in kızı için taziye mesajı

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#Erdoğan#Abdulkadir Emin Önen#Zehra Önen
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Şanlıurfa Milletvekili Önenin kızı için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 18:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen’in kızı Fatma Zehra Önen'in vefatına ilişkin sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Abdulkadir Emin Önen’in değerli kızı Fatma Zehra evladımızın vefat haberini teessürle öğrendim. Fatma Zehra kızımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabb’im mekanını cennet eylesin" dedi

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#Erdoğan#Abdulkadir Emin Önen#Zehra Önen

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