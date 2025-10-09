×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Niyazi Sayın için taziye mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Niyazi Sayın#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Taziye Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğandan sanatçı Niyazi Sayın için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 13:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi neyzen Niyazi Sayın'ın (98) vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

"Musiki sanatının müstesna ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi neyzen Niyazi Sayın’ın vefatından büyük üzüntü duydum.

Merhum Niyazi Sayın’a Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Niyazi Sayın#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Taziye Mesajı

BAKMADAN GEÇME!