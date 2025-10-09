Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Niyazi Sayın için taziye mesajı

Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi neyzen Niyazi Sayın'ın (98) vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;
"Musiki sanatının müstesna ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi neyzen Niyazi Sayın’ın vefatından büyük üzüntü duydum.
Merhum Niyazi Sayın’a Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."
