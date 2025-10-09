Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Niyazi Sayın için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi neyzen Niyazi Sayın'ın (98) vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

"Musiki sanatının müstesna ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi neyzen Niyazi Sayın’ın vefatından büyük üzüntü duydum.

Merhum Niyazi Sayın’a Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

