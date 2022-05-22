Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Vakıfbank'a tebrik mesajı

#Vakıfbank#Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan#Şampiyon
Cumhurbaşkanı Erdoğandan şampiyon Vakıfbanka tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınlar şampiyonlar ligindeki başarıları nedeniyle Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, başantrenör Giovanni Guidetti ve oyuncuları tebrik etti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde İtalya ekibi Imoco Volley’i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın başarısından dolayı Genel Müdür Üstünsalih’i, başantrenör Guidetti’yi ve oyuncularını telefonla arayarak tebrik etti.

Yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı’nın CEV Şampiyonlar Liginde şampiyon olması dolayısıyla Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, başantrenör Giovanni Guidetti ve oyuncularla telefonda görüşerek tebriklerini iletti" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vakıfbank#Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan#Şampiyon

BAKMADAN GEÇME!

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein
Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein
Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık