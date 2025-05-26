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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şahbaz Şerif paylaşımı: Birçok kritik konuyu ele aldık

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#Pakistan#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şahbaz Şerif
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Şahbaz Şerif paylaşımı: Birçok kritik konuyu ele aldık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 00:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ilgili görüşmesinin ardından yaptığı paylaşımda "Kendileriyle ekonomi, ticaret, güvenlik başta olmak üzere birçok kritik konuyu ele aldık" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Bugün Pakistan Başbakanı, kıymetli dostum Sayın Şahbaz Şerif ile değerli heyetini İstanbul’da misafir etmekten büyük memnuniyet duydum.

Kendileriyle ekonomi, ticaret, güvenlik başta olmak üzere birçok kritik konuyu ele aldık. Türkiye ile Pakistan’ın köklü tarihî, beşerî ve siyasi ilişkilerini her alanda güçlendirme irademizi teyit ve tahkim ettik.

Değerli kardeşim Şahbaz Şerif ’in ifade ettiği gibi, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki sarsılmaz bağları, iş birliği, dayanışma ve uhuvveti daha da güçlendirdik.

Sayın Şerif’in şahsında Pakistanlı kardeşlerime en kalbî muhabbetlerimi iletiyorum. Ziyareti için kendisine ve heyetine teşekkür ediyorum. Rabb’im birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin…

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#Pakistan#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şahbaz Şerif

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