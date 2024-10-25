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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SAHA EXPO'ya ziyaret

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#SAHA EXPO Uluslararası Savunma#Havacılık Ve Uzay Sanayii Fuarı
Cumhurbaşkanı Erdoğandan SAHA EXPOya ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 20:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'ndaki stantları gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen SAHA EXPO'daki konuşmasının ardından stantları gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan SAHA EXPOya ziyaret

Sergilenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'yı inceleyen Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında DeltaV Uzay Teknolojileri AŞ, ASELSAN ile Baykar'ın da bulunduğu firmaların fuarda katılımcılara sunduğu teknolojik ürünleri inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan SAHA EXPOya ziyaret

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlar için hazırlanan alanı da ziyaret eden Erdoğan, ardından beraberindeki heyetle fuardan ayrıldı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#SAHA EXPO Uluslararası Savunma#Havacılık Ve Uzay Sanayii Fuarı

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