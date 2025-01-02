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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Regaip Kandili#Üç Aylar
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Regaip Kandili mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 19:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Regaip Kandili mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi üç aylar ile Leyle-i Regaib’in milletimiz ve İslam âlemi için hayırlı olmasını diliyorum.

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Bu mübarek gecenin başta Filistinli kardeşlerimizin acılarının dinmesine vesile olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.


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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Regaip Kandili#Üç Aylar

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