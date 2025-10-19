×
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Razgatlıoğlu'na tebrik

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 17:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2025 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu’nu başarısından ötürü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan X hesabından yaptığı görselli paylaşımla 2025 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu’nu tebrik etti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik mesajı:

2025 Dünya Superbike Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan millî motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu’nu yürekten tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Razgatlıoğluna tebrik
NE OLMUŞTU?

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun İspanya'daki son yarışı 3. tamamlayan Toprak, 2025 dünya şampiyonluğunu kazanarak 3'üncü kürsünün en üst basamağında yer aldı.

WSBK'de sezonun 12. ve son ayağında ikinci ana yarış, Sevilla'nın güneyinde Jerez de la Frontera kentindeki 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla 10. sıradan başladığı sezonun 20 turluk son ana yarışında damalı bayrağı, 3. sırada geçti.

Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan 2021 ve 2024 dünya şampiyonu Toprak, geçen yılın ardından üst üste ikinci kez ve toplamda 3. dünya şampiyonluğunu kazandı.

BAKMADAN GEÇME!